Felvételek bizonyítják: Oroszország beismerte a vereségét egy kritikus területen

Elhagyta Oroszország Fekete-tengeri Flottája a krími bázist a támadásokat követően, a műholdfelvételek tanúsága szerint. Az ukrán KyivPost elemzése ezt teljes győzelemnek tekinti, szerintük Moszkva vereséget szenvedett a tengeren egy olyan ellenféltől, amelynek nincs haditengerészete.

Az elemzés szerint az orosz hadi vezetés úgy döntött, hogy olyan helyen állomásoztatják inkább a legfontosabb hadihajókat, ahol nem érik el azokat az ukránok támadásai.

Műholdfelvételek alapján a legnagyobb hadihajókat az oroszországi Novorosszijszk kikötőjébe vitték, emiatt szinte teljesen kiürült a krími bázis.

BSF: FEODOSIA0.5M from 2 Oct 2023. While the new Karakurt Class corvette has departed, we see 2x Alexandrit Class, 1x Buyan-M, 1x Ropucha, 1x Tarantul Class and 1x Pr. 22160 (1st time I've seen that class here). Also, grain thief GOLDEN YARA is still loading her plunder. pic.twitter.com/qbLnfllQuJ