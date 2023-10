Felvételek: csúnya pofonba szaladtak bele az orosz csapatok: szinte teljesen elpusztították a legmodernebb páncélosokkal felszerelt egységet

Az ukrán forrás szerint a fényképek a luhanszki területen készültek (ennél pontosabban nem határozta meg a frontszakaszt), ahol két nap alatt, két négyzetkilométernyi területen legalább 10 orosz harckocsi semmisült meg.

Accumulations of destroyed/damaged Russian tanks, including two T-90M. Plus one Grad MLRS. Luhansk region.As the source says, https://t.co/THF2LtSMUu