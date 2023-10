Friss térképpel álltak elő az amerikai elemzők: ez történt a frontokon

Az amerikai Institute for the Study of War háborús agytröszt elemzői friss térképeket közöltek az orosz-ukrán háború fejleményeiről.

Az Institute for the Study of War az alábbi megjegyzéseket fűzte a friss térképek mellé:

Október 3-án közzétett, geolokáció által megerősített felvételek szerint az orosz erők előrenyomultak Makijivkában.

Az ukrán ellentámadások zajlanak Bahmuttól északnyugatra és délnyugatra.

Az október 2-án közzétett, geolokáció által megerősített felvételek azt mutatják, hogy az ukrán erők ellenőrzik a Robotinétől délre fekvő három árokrendszert. (Megjegyezték: az ISW október 1-jén úgy értékelte, hogy az orosz erők ellenőrzik a két legnyugatibb árokrendszert.) Műholdfelvételek azt mutatják, hogy az orosz erőket valószínűleg szeptember 17-én vagy azt követően szorították ki a két legnyugatibb árokrendszerből.

Orosz források október 2-án azt állították, hogy az orosz erők sikeresen nyomultak előre Prijutnétől északra.

NEW: Russian President Vladimir addressed the 20th Valdai Discussion Club on October 5 and promoted multiple long-standing Russian information operations.Latest campaign assessment: #Putin — ISW (@TheStudyofWar) October 6, 2023

Címlapkép forrása: Getty Images