Kínai segítséggel mehetett neki a Wagner Moszkvának

Jelentések szerint kínai cégek biztosítottak hozzáférést műholdakhoz a Wagner zsoldosok számára. A felvételeket a hírszerzési munkájukhoz használták fel, hivatalosan az ukrajnai háború frontvonalát vizsgálták 2022 novembere óta.

Európai biztonsági szakemberek szerint azonban a Jevgenyij Prigozsin vezette csoport nemcsak az ukrajnai hadszíntéren, hanem az afrikai műveleteknél, sőt az oroszországi villámlázadás esetében is használta a képeket.

A dokumentumok szerint a kínai Beijing Yunze Technology Co Ltd. cég eladta a kínai Chang Guang Satellite Technology (CGST) űróriás két nagy felbontású megfigyelő műholdját a Nika-Frutnak, amely Prigozsin cégbirodalmának egyik vállalata volt. A szerződés kiterjedt a nagyfelbontású műholdfelvételek felhasználására is, ezeken afrikai és ukrajnai területekről készült képek szerepeltek. A csoport 2023 májusában azonban olyan rendeléseket is leadott, amelyen oroszországi területek szerepeltek – állítja a forrás.

A 2023 június végén lezajlott villámlázadás végül a zsoldoscsoport teljes meggyengüléséhez, széttöredezéséhez vezetett, Prigozsin pedig gyanús körülmények között elhunyt augusztus végén.

Az orosz területekről szóló műholdfelvételek megrendelését nem sikerült bizonyítani. Korábban arról érkeztek információk, hogy több nyugati hírszerzés már tudott a készülő felkelésről Oroszországban. Források szerint a kínai céggel kötött szerződés a műholdak használatára még mindig aktív.

A kínaiakkal kötött szerződés egyben azt is jelentheti, hogy Oroszország lemaradni látszik az űrversenyben, Kína pedig jelentős előrelépést könyvelhetett el a területen.

Az amerikai hatóságok már korábban tudtak ezekről a szerződésekről, ezért a kínai cégek a szankciós listára kerültek.

