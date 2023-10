Olyan lépésre készül Oroszország, amire a hidegháború óta nem volt példa – Putyin kezében a végső döntés

Folytathatja Oroszország a nukleáris fegyverkísérleteket, az orosz törvényhozás vezetői hamarosan tárgyalják majd a korlátozás feloldásának kérdését – jelentette be Vjacseszlav Volodgyin, a Duma házelnöke.

A világ helyzete megváltozott. Washington és Brüsszel háborút indított az országunk ellen. A Duma következő testületi ülésén tárgyalni fogjuk az Átfogó Atomcsend Szerződés eltörlését”

– mondta az orosz politikus.

Az egyezmény értelmében az atomfegyverrel rendelkező nagyhatalmak azt a vállalást tették, hogy nem fognak több éles atomfegyver-kísérletet tenni, ennek fejében 1992 óta nem is történt ilyen. Az utolsó nukleáris robbanófejet az Egyesült Államok robbantotta fel, a Julin-hadművelet keretein belül. A Szovjetunió (Oroszország jogelődje) 1990-ben robbantott utoljára.

Az elmúlt napokban több orosz véleményvezér is utalt arra (köztük Ramzan Kadirov csecsen vezető), hogy folytatni kellene az éles atomfegyver-kísérleteket, mivel ez hatékony elrettentő erőt képviselne a Nyugattal szemben. A Kreml eleinte azt reagálta erre, hogy biztos nem kerül sor atomkísérletekre, de ahogy sok más fontos kérdésben is, Moszkva álláspontja finoman szólva is rugalmasan és gyorsan változik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök épp tegnap beszélt az ügyről: azt mondta, hogy az orosz nukleáris doktrínát nem kell frissíteni, de még gondolkozik azon, hogy éles atomfegyver-kísérletekre szükség van-e.

A hidegháború során több mint 2000 atombombát robbantott fel az Egyesült Államok és a Szovjetunió (Amerika 1032-t, a Szovjetunió 715-öt), a kísérletek jelentősen szennyezték azokat a régiókat, ahol zajlottak, természetes ökoszisztémákat borítottak fel és radikálisan növelték a Föld légszennyezettségét is.

Papíron egyébként Oroszország rendelkezik a világ legtöbb nukleáris robbanófejével, de látva az orosz haditechnikai eszközök ukrajnai teljesítményét, számos szakértő dilemmázik azon, hogy vajon az orosz nukleáris arzenál mekkora hányada működik rendeltetésnek megfelelően.

(Sky News nyomán)

Címlapkép forrása: Sergey Pyatakov - Host Photo Agency via Getty Images