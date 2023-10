Repedezik az Ukrajna mögötti szövetség, elhagyta az országot Zelenszkij - Háborús híreink csütörtökön

Továbbra is megoldatlan az ukrán gabonaimport ügye, amelyben uniós szintű megoldás hozhat csak enyhülést – véli Győrffy Balázs. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke következetlennek tartja az uniós gyakorlatot az ukrán ketreces tojásimport esetében is, mondván: a tartásmód betiltása csak ideiglenesen került le a brüsszeli döntéshozók napirendjéről. Mindemellett a magyar élelmiszer nem csak nemzetközi szinten, hanem idehaza is kihívásokkal küzd: a hazai termékek polcfelületvesztése a korábbi évek kedvező trendjeinek megfordulásaként is értelmezhető.