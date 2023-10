Izrael budapesti nagykövete: a reggeli terrortámadás mindenkit meglepett

Még ha az ember hozzá is szokott ezekhez a körülményekhez, a ma reggeli terrortámadás a Hamász részéről mégis mindenkit meglepett - fogalmazott a nagykövet, aki leszögezte: reagálunk, és győzni fogunk, ez ennyire egyszerű, nincs ugyanis más lehetőségünk.

A legfontosabb feladat most az, hogy az összes hamászos terrorista, aki behatolt Izraelbe, eliminálják. Utána pedig a Hamásznak meg kell fizetni - fejtette ki a csatornának.

A szombati nap folyamán több Hamász-vezető is nyilatkozott, nagyobb harcokat előrevetítve, az izraeli kormány tagjai pedig hatalmas bosszút emlegettek.

Ötven évvel az 1973-as meglepetésszerű támadás után ismét meglepetés érte őket, de szerinte most más a támadás léptéke.

„Annyit mondhatok, hogy bizonyosan lesz vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy mit rontottunk el. Jelen pillanatban azonban meg kell védeni magunkat, harcolnunk kell”– fejtette ki Jakov Hadas-Handelsman, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az izraeli egyhetes ünnepek idején– mint most a sátoros ünnep– sok katonai egység szabadságon van, ez történt most is.

A szombati váratlan támadással kapcsolatban megjelentek olyan szakértői vélemények (ilyen az, amit a 444 idéz), miszerint a Hamász váratlan támadása az izraeli hírszerzés jelentős kudarcának tekinthető. Mindenki azt kérdezi most, a tévében a szakértők is, hogyan mondhattak csődöt a hírszerzők és a biztonságért felelős szervek, súlyos bírálatok érték az izraeli vezetőket, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnököt - írja a portál.

