Orosz területekre mértek csapást az ukránok

Az orosz hatóságok jelentése 14 lakóház és közműépületet, egy raktár és egy szociális létesítmény is megrongálódott az ágyútűzben.

A támadások több falut és egy ellenőrző pontot vettek célba, tüzérségi lövedékekkel, gránátvetőkkel és még egy pilóta nélküli drónnal is pusztítást okoztak, bár szerencsére a támadások áldozatairól nem érkezett jelentés - írja a Guardian a helyi beszámolókra hivatkozva.

Live: One killed in Ukrainian strike on Russian border region of Belgorod️ https://t.co/zMQC6czfSm