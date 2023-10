Videó: ellentámadásba lendült Izrael, Gázát bombázza a légierő

Az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy több tucat vadászrepülőgéppel és más katonai légi járművel támadta a Hamász 17 katonai létesítményét és négy operatív központját a Gázai övezetben. A jelentés mellé egy videót is közzétettek, amelyen a támadások láthatók.

IDF says it struck 17 military compounds and four headquarters belonging to Hamas in the Gaza Strip, among other targets. pic.twitter.com/NtWCfNKy1C