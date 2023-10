Brutális légitámadásokkal üzent Netanjahu a palesztinoknak: itt az idő, hogy elhagyjátok Gázát!

Minden olyan területet, ahol a Hamasz rejtőzködik, rommá fogunk változtatni […]. Háborúban állunk”

– mondta késő esti beszédében Izrael miniszterelnöke, majd felszólította a palesztinokat: azonnal hagyják el Gázát.

Izrael szinte azonnal el is indította a megtorló katonai akciókat, a térséget számos légitámadás érte. Több magasház is összedőlt.

A megtorló akció éjjel is intenzíven folyt.

The Islamic National Bank of Gaza which is linked to and is claimed to provide Funding for Hamas has been Destroyed today by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/jU1xv3X3yW