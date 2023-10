Felvételek: alaposan bedurvult az izraeli légierő, földi pokollá változott a gázai övezet

Kora este egy izraeli katonai szóvivő közölte, hogy több, mint 800 Hamász-célpontra mértek csapást Gázában. A szóvivő közlése szerint a csapások során több száz harcost öltek meg és tucatszám ejtettek foglyul militánsokat.

Az Al Jazeera jelentése szerint az esti órákban megújult a gázai övezetet érő légicsapások és tüzérségi támadások intenzitása. Az alábbi felvételek állítólag az esti támadás során készültek:

Israeli airstrikes in the Gaza Strip this evening. pic.twitter.com/0GavLsLGTN

Infernal footage from the north of the Gaza Strip, smoke and glow from fires, lit fireworks and booming fireworks. pic.twitter.com/8FfmRqz2Ah