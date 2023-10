Térképen a Hamász betörése: igencsak jelentős területet tudtak elérni a palesztin rohamcsapatok

Tegnap váratlan támadást indítottak a Hamász akciócsoportjai Izrael Gáza melletti települései ellen, az akciónak valószínűleg több mint 300 halálos áldozata és több mint 2000 sérültje van.

Nemrég több térkép is megjelent a közösségi médiában, melyeken jól látható, mekkora területet tudtak – ha nem is teljen elfoglalni, de szárazföldi támadás alá venni – a Hamász akciócsoportjai.

Az alábbi térképen vörössel a Gázai övezetet láthatjuk, kékkel azt a területet, melyet a Hamász fegyveresei szárazföldi támadás alá tudtak venni.

A new map showing how far Hamas has penetrated into southern Israel pic.twitter.com/72akZe4Srw

Ezt a térképet a BBC készítette: a nagyobb, támadásban érintett települések és katonai létesítmények láthatók rajta.

BBC Verify has recorded an incomplete map of at least 17 different places inside Israel that Palestinian fighters had freedom to operate. [BBC Newshour 10/7] pic.twitter.com/ViOW2aj3Kc