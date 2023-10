Friss felvételek: sorra bombázza le a Hamász központjait az izraeli légierő

Izrael heves bombázásba kezdett a Gázai övezetben, miután szombat hajnalban több irányból palesztin fegyveresek törtek be Izraelbe.

Friss felvételeken láthatóak az izraeli légierő csapásai. Tel-Aviv azt követően indított átfogó támadást a Hamász ellen, hogy azok szombat hajnalban betörtek Izrael területére, számos áldozatot szedve. A támadás során eddig legalább 700 izraeli állampolgár halt meg, és 130 túszt tartanak fogva Gázában.

Izrael drámai válaszlépést ígért, ennek előkészítése meg is kezdődött.

Israeli Airstrikes just now near the Shore in Central Gaza causing a Large Explosion with multiple Secondaries suggesting a Weapons Depot was Struck. pic.twitter.com/W5EZXQDESa — OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2023

A felvétel posztolója szerint itt egy gázai mecsetet ér támadás:

Israeli Media reports that Israeli Air Force's Warplanes attacked targets inside a mosque in the Shatti refugee camp this morning following multiple air raids.The Mosque was decimated and reduced to dust. pic.twitter.com/Mq5I5CAagS — 301 (Military) October 9, 2023

Reggel is folyamatosan lőtték a palesztin települést:

IDF airstrikes have continued throughout this morning - multiple explosions from impacts East of Shaujaiya, Gaza pic.twitter.com/c5UPZY9xkK — Aurora (Intel) October 9, 2023

Gáza a világ egyik legsűrűbben lakott része, egy fél budapestnyi területen zsúfolódik össze körülbelül kétmillió ember. Szinte minden oldalról Izrael veszi körbe, a Palesztin Hatóságnak további fennhatóságai vannak Ciszjordániában, de a két terület nincs fizikai összeköttetésben egymással.

A hírek szerint csak a hétfő hajnalt megelőző éjjel körülbelül 500 bombát dobott a városra az izraeli légierő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: David Silverman/Getty Images