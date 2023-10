Titokban Oroszország áll a Hamász támadása mögött? Reagált a szakértő a súlyos pletykákra

Nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy Oroszország bármilyen módon támogatta volna a Hamászt az Izrael elleni átfogó támadás kivitelezésében, egy ilyen akció nem is állna Moszkva érdekében – olvasható Hanna Notte orosz és közel-keleti fókuszú biztonságpolitikai szakértő elemzésében, melyet a Sky News szemlézett.

Sosem látott komplexitású és hatékonyságú volt az Izrael ellen végrehajtott hétvégi támadás a Hamász részéről, ezért vannak, akik arról találgatnak, hogy valamilyen nagyhatalom is segítette a gerillákat az akció lebonyolításában. A legtöbben Iránt sejtik a háttérben, de olyan vélemények is olvashatók, melyek szerint Oroszország is szponzorálta a palesztin szélsőségeseket, azzal a céllal, hogy elterelje a nemzetközi közösség figyelmét az ukrajnai háborúról.

Nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy Oroszország támogatta volna a Hamászt a tervezésben, fegyverkezésben, kivitelezésben”

– írja X-oldalán Hanna Notte orosz és közel-keleti fókuszú biztonságpolitikai szakértő.

Az elemző úgy látja, egy ilyen támadás kivitelezésére tökéletesen alkalmas volt Irán, a Hezbollah és a Hamász, nem kellett ehhez Oroszország.

Hozzáteszi: számos olyan indok van, amiért Oroszországnak nem állna érdekében egy hasonló akció támogatása, főleg az, hogy

Izrael nem támogatja fegyverekkel Ukrajnát, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese, moszvka fő érdeke pedig az, hogy ez így is maradjon.

Emellett hatalmas orosz származású lakosság ér Izraelben, illetve szükség van a szíriai konfliktus miatt is az országgal való együttműködési szálakra.

„Persze, jól ön az oroszoknak az instabilitás, de nem biztos, hogy annyira örülnének egy Irán-Izrael háborúnak, amely felölelné Libanont és valószínűleg Szíriát is” – írja Notte. Hozzáteszi: Oroszország többnyire a szíriai bázisait használja arra, hogy fenntartsa katonai jelenlétét Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.

Két dolgot akar Oroszország: azt, hogy csönd legyen és Amerika kivonuljon a régióból. Oroszországnak nincs szüksége egy újabb háborúra, az alacsony szintű instabilitás pont elég nekik”

– írja.

