Gázát bombázza a légierő, a Hezbollah is megtámadta Izraelt - Híreink percről percre

Szombaton rakéták ezrei hatoltak be Izrael légterébe, azokat pedig a palesztin Hamász fegyveresei követték. A támadás során több mint ezer ember vesztette életét, köztük külföldiek is. Jeruzsálem elsöprő válaszcsapásra készül. Sokakban felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan lehet az, hogy a világ legjobb hírszerző szolgálatának tartott Moszad nem tudott a támadásról, melynek nemcsak mértéke, de időpontja is látványos volt. Válasz egyelőre kevés akad, kérdés annál több.