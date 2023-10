Olyat tettek az ukránok, amire az ellentámadás kezdete óta nem volt példa

Portfolio 2023. október 10. 10:21

A nyári ukrán ellentámadás első hetei után nyilvánvalóvá vált az, hogy Kijev Melitopol eléréséről szőtt tervei nem reálisak. Kérdéses volt már az is, hogy az ukrán vezérkar miért erőlteti a zaporizzsjai támadásokat, most azonban nagyon úgy néz ki, hogy erre is fény derült: egy kevésbé ambíciózus, de a harcok jelenlegi állása szerint mégis fontos célt értek el.