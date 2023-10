Az ukrán háború a NATO-t varázsszerként éleszti újra. De meddig tart a hatása?

A NATO-t nemrég még agyhalottnak nyilvánító francia Macron elnök maga is megállapította: az Ukrajna elleni orosz háború elektrosokkot, amolyan virgoncosító löketet jelent a Szövetség számára. Ez persze csak majdnem igaz. A NATO már a konfliktus tavaly februári kirobbanása előtt jól láthatóan kezdte összeszedni magát, ráadásul az alapirányban, Kína ellen, mindössze átmeneti kitérőt jelent az ukrán válság. A mostani szakasz határozottan felgyorsítja a korábban megkezdett „feltámadási” folyamatot, ám attól még jócskán maradnak benne buktatók.

Újraélesztés rohamtempóban

Egy pillantás a csapatmozgásokra elegendő hozzá, hogy felmérjük: az ukrán háború nyomán a NATO szinte megtáltosodott. Az amerikai jelenlét a kontinensen 2018-ban még 65 ezer főt számlált, mostanra már 100 ezer felett mozog. A Szövetség az Ukrajna elleni orosz támadás másnapján életbe léptette védelmi terveit, minek következtében a keleti végeken 40 ezer NATO-katona teljesít szolgálatot, száz repülő vigyáz a légtérre és több mint két tucat hadihajó cirkál a Fekete- és a Földközi-tengeren. A tavaly elfogadott új haderőmodell alapján a szervezet szükség esetén a jövőben 30 nap alatt 300 ezer fős gyorsreagálású erőt állítana csatarendbe. A júliusi csúcstalálkozó Vilniusban jóváhagyta az új, rendkívüli részletességgel kidolgozott védelmi terveket – ezek titkosak ugyan, de a NATO főparancsnoka elmondta, hogy három évtized óta most először konkrét, tervezésalapú képességbeli elvárásokat fogalmaznak meg a tagállamok számára.

Mindez azonban dekoráció csupán a valódi fegyvertény, a Szövetség politikai felértékelődése mellett.

A NATO tanult a 2014-es krími eseményekre adott, puhánynak tartott reakciójából, s a szövetségesek közti egység és összetartás kézzelfogható demonstrálása most a fő üzenet. A kulcsmondat szerint „a NATO területének minden egyes négyzetcentimétere védve lesz”. Az expedíciós kalandozások után ismét a középpontba került a kollektív védelem – s az erre vonatkozó 5. cikk szavahihetőségét csak növeli a nem NATO-tag Ukrajna és bármely vele szomszédos NATO-tagállam területe közötti látványos különbségtétel. Remélni sem lehet jobb alkalmat a Trump-korszak bizonytalankodásainak feledtetésére, s az USA védőernyő jelentőségének újrafelfedezésére. A korábbi NATO-főparancsnok Philip Breedlove szerint érdemes is volna megragadni a lehetőséget, s dűlőre vinni végre a régóta halmozódó vitás kérdéseket. Csakhogy a régiek mellé most még újak is jönnek.

Óriás agyaglábakon

A védelmi tervek impozánsan hangzanak, ám megvalósításuk mikéntje egyelőre erősen bizonytalan. Mind a képességek, mind a források tekintetében kérdőjelek merülnek fel: a 31 tagállamból továbbra is csak 11 éri el katonai kiadásaiban a GDP 2 százalékát, s a megerősített nyolc harccsoport tavaly év végén összesen csupán 10 ezer főt számlált, miközben most már egyenként 4-5000 fő volna a belengetett létszám. Még izgalmasabb a politikai oldal: Vilniusban éppen csak a tervek életbe léptetésének legérzékenyebb pontja, a felhatalmazásra vonatkozó szabály maradt kidolgozatlan. S ez jó eséllyel nem is változik majd. Hosszú évek óta eldöntetlen vita övezi ugyanis a tagállamok döntési kompetenciájának átruházását az amerikai NATO-főparancsnokra. Most is arról van szó, hogy vajon kell-e valamennyi tagállam jóváhagyása a védelmi terv aktiválásához, illetve bizonyos eszkalációs fokok átlépéséhez miután már mozgásba lendült. Katonailag hiteltelenítő nonszensz a konszenzus szabály, politikailag viszont elfogadhatatlan volna bármi más.

Annál is inkább, mert az Ukrajna kapcsán eddig nagyjából egységes fellépés dacára a tagállamokat megosztó feszültségek cseppet sem hagytak alább. Legutóbb a NATO ázsiai terjeszkedésének ügye (pontosabban annak – és egy tokiói NATO-iroda nyitásnak a – francia elutasítása) kapott nagy publicitást. Az európaiak szerint a Szövetségnek eredeti céljára, az észak-atlanti térség (az Egyesült Államok és Európa) biztonságára kell koncentrálnia, az amerikai vezetés viszont a Washington-Peking szembenállást szem előtt tartva éppen a NATO „globalizálásán” dolgozna. De messze nem ez az egyetlen probléma. Az ukrán háború alapjaira vonatkozó nézetkülönbségek (a Moszkva maximális megbüntetését követelő „igazság-tábor” és a fenntartható stabilitás elérését elsőbbségként kezelő „béke-tábor” között) bármely diplomáciai kimenetel mérlegelésekor óhatatlanul felszínre törnek.

És főleg: az európaiaknak komoly kételyeik vannak Amerikát illetően.

Kénytelen-kelletlen rájöttek: a Biden-adminisztráció eladhatóbban csomagolva, de szemrebbenés nélkül folytatja a Trump elnök alatt oly sokat kritizált „Amerika az első” politikát. Legyen szó akár egyoldalú lépésekről, akár az európaiakat hátrányos helyzetbe hozó iparpolitikáról, akár konkrét nyomásgyakorlásról, netán fegyverszerződések elcsaklizásáról, Washington mindig a nemzeti érdekeit követi. Az európaiakat pedig saját kiszolgáltatottságukkal szembesíti. Mindezt úgy, hogy az amerikai védelmi garanciákat övező kételyeket sem sikerült teljesen eloszlatni. Sőt, a külső és belső folyamatok fényében egyre világosabb, hogy igaza lehetett a brit atomarzenál jövőjéről morfondírozó Trident Bizottságnak, amikor azt írta: „nem tudni, számíthatunk-e rá, hogy az Egyesült Államok hajlandó és képes lesz szövetségeseit megvédeni”. Az európai NATO-tagországokat e tekintetben különösen nyugtalanítja, hogy a mostani amerikai csapatmegerősítések nem állandó állomásoztatással, hanem csak rotációs alapon folynak.

Az EU mint lakmuszpapír

A NATO alakulására nézve az egyik legbiztosabb jelzés a Szövetség EU-hoz fűződő viszonya lesz. A két szervezet ugyanis – tagsági köreik hasonlósága dacára – a kilencvenes évek elejétől versenyben áll egymással. Mint azt a neves amerikai szakértő, Robert Kaplan írta:

A NATO és egy autonóm európai védelempolitika nem férnek meg egymás mellett. Kettőjük közül csak az egyik számára van hely, és a mi érdekünk azt diktálja, hogy ez a NATO legyen.

Az elmúlt harminc évben ezzel minden egymást követő amerikai adminisztráció tisztában volt. Amikor az uniós törekvések támogatójaként léptek fel, az csak a technikai részre, a büdzsénövelésre és képességfejlesztésre vonatkozott. Amint ennek a politikai-stratégiai oldalára került volna sor – a fegyverek beszerzéséhez a saját európai hadiiparhoz fordulásról, a műveletekben saját európai parancsnoki láncról, netán a saját terület önálló védelméről mint távlati célról – Washington azonnal riadót fújt. A NATO-n keresztül az amerikai jelenlétet életbiztosításuknak tekintő európai kormányok pedig rögvest behúzták a vészféket.

Az európaiak védelmi önállósodásának, „felnőtté válásának” kezdettől a NATO volt az intézményi-politikai határa. Ha tudniillik ezek a törekvéseik akár csak egy pillanatra is komolyabbra fordulnának, az óhatatlanul a NATO pozícióját rontja.

Az ellentmondás feloldhatatlannak tűnik – mindkét oldalon.

A katonai gyengeségük miatt nyugtalankodó európai országok foggal-körömmel ragaszkodnak az amerikai garanciákhoz, akár önállósodási próbálkozásaikat is feláldozva cserében, miközben pontosan tudják, hogy a külső védőernyő soha nem száz százalékosan megbízható. Washington számára az európaiak függetlenedése tűrhetetlen befolyásvesztéssel járna, ám teljes függőségük sem igazán kívánatos: egyrészt katonai téren hasznavehetetlen léhűtőkké teszi őket, másrészt erősíti azokat a hangokat az amerikai belpolitikában, melyek szabadulnának a kolonccá vált NATO-tól.

Varázsformula 3.0

A hidegháború vége óta a döntéshozók és szakértők idejének javarészét e gordiuszi csomó átvágására tett kísérletek emésztették fel. Érdemi kezdeményezés viszont csak kettő született. A kilencvenes évek közepén a NATO-n belül létrejött a „leválasztható, de nem leválasztott” elvet követő Európai Védelmi Identitás, ez azonban az akkori önállósodási lendületben túl kevésnek bizonyult. Pár évvel később már a NATO-n kívül, az EU-ban indult útjára az Európai Védelempolitika, amiről a brit védelmi minisztérium politikai igazgatója aggódva nyilatkozta: „kiengedtük a szellemet a palackból”. Ez azonban alaposan megzabolázott szellem volt. Az európai politika engedélyezését Washington szigorú feltételekhez kötötte, melyek tiltották a NATO-tól független döntéshozatalt (no decoupling), a NATO-képességek úgymond megkettőzését (no duplication), és bárminemű különbségtételt az EU-tagállamok és a nem EU-tag NATO-országok között (no discrimination). Vagyis 3D elnevezéssel egy kényszerzubbonyt adtak az európai védelempolitikára, gondoskodván róla, hogy az valódi önállóság nélkül, a NATO kiegészítéseként működjön csak.

S hogy ez most miért izgalmas? A nemzetközi erőtér átrendeződése és az amerikai belpolitika ingatagsága miatt az európaiak egyre jobban tartanak tőle, hogy az USA egyik pillanatról a másikra magukra hagyhatja őket. Bármi áron marasztalnák, ugyanakkor azt is érzik, hogy szükségük lehet B-tervre. Amerikának az európaiak katonai pipogyaságából van végképp elege, a számára kontrollt biztosító gyeplőn azonban nem szívesen engedne.

Az egyik tehát még véletlenül sem akar önálló lenni, de látja, hogy előbb-utóbb muszáj lehet. A másik önállóbb partnert akar, de azt már nem, hogy a partner tényleg önálló legyen.

Most, hogy Ukrajna kapcsán katonailag a NATO felértékelődött, az EU pedig leszerepelt (ha nem így lenne, nem siettek volna annyira a Szövetség szárnyai alá az EU-tag finnek és svédek), második ifjúságát éli a kilencvenes években elterjedt kifejezés, miszerint az európai védelempolitika „a NATO európai pillére”. A kérdés az, hogy a pillér ezúttal valóban „leválasztható” lesz-e.

Ha ugyanis az európaiak a NATO-n belül ugyan, de tényleges „leválaszthatóságban” gondolkodnának, az a 3D feje tetejére állítását jelentené: a hadiipari és technológiai bázistól kezdve a stratégiai és műveleti tervezésig egy csorbítatlanul önálló opció lehetővé tételét. Az Atlanti-óceán mindkét partján tisztában vannak vele, hogy a dolgok logikája egyre inkább ezt diktálná, ám egyik félnek sem fűlik a foga hozzá. Mint azt Robert Cooper, az Európai Külügyi Szolgálat – korábban Tony Blair brit miniszterelnök – szürke eminánciása mondta: „A világ nem a logika alapján működik, hanem politikai döntések nyomán”.

