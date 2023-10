Hatalmas tűz, összeomló épület a londoni Luton repülőtéren, felfüggesztették a járatokat

A bedfordshire-i tűzoltóság és mentőszolgálat kedden este jelentette, hogy tűz ütött ki a repülőtér egyik parkolóházában. A válsághelyzet tetőpontján 15 tűzoltóautó, három speciális légi berendezés és több mint 100 tűzoltó volt a helyszínen.

A tűzoltóság szerint a parkoló egyik fele "teljes mértékben a tűz martalékává vált", az épület pedig részben összeomlott.

Efforts are still ongoing to extinguish a serious fire at Luton Airport. We are continuing to protect surrounding airport infrastructure, vehicles and the Luton DART. For anyone whose travel plans may be affected, please refer to the advice being provided by London Luton Airport. pic.twitter.com/tNFo4hvRdX