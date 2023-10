Megszólalt Oroszország a balti gázvezeték megrongálásáról

A Kreml aggodalmát fejezte ki az Észtországot és Finnországot összekötő Balticconnector gázvezeték nemrégiben bekövetkezett megrongálódása miatt, és megjegyezte, hogy az Északi Áramlat elleni tavalyi támadás veszélyes precedenst teremtett.

A finn hatóságok kedden jelentették, hogy a Finnországot és Észtországot összekötő tenger alatti gázvezetéket és távközlési kábelt is megrongálták, ami potenciálisan szándékos cselekmény lehetett.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov, amikor a csővezeték sérüléséről kérdezték, kijelentette, hogy nincsenek technikai részletei,

de a hírt meglehetősen nyugtalanítónak találja.

Megjegyezte továbbá, hogy nem világos, hogy az orosz különleges szolgálatok rendelkeznek-e bármilyen további információval a részletekről.

Finn tisztviselők szerint a gázvezeték sérülése finn vizeken, míg a távközlési kábel megrongálása észt vizeken történt.

Peskov rámutatott a balti térségben történt korábbi veszélyes incidensekre is, konkrétan az Északi Áramlat gázvezetékeken 2022 szeptemberében bekövetkezett robbanásokra utalva. Moszkva Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat is megvádolta ezekkel a támadásokkal, amelyeket mindkét ország tagadott.

Peszkov hangsúlyozta, hogy ezek az incidensek veszélyes precedenst teremtenek a balti térség kritikus infrastrukturális létesítményei elleni terrortámadásokra.

Az Északi Áramlat elleni tavalyi támadás elkövetői továbbra is ismeretlenek. 2022. szeptember 26-án mindkét vezetékben jelentős nyomáscsökkenés következett be, és a szeizmológusok robbanásokat regisztráltak. A svéd és dán nyomozók még mindig dolgoznak a felelősök azonosításán.

Már több amerikai újság, köztük a The Washington Post, a The New York Times és a The Wall Street Journal is beszámolt arról, hogy állítólag ukrán összeesküvés történt a vezetékek megtámadására - ezeket az állításokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tagadta.

Emellett a Pulitzer-díjas oknyomozó újságíró, Seymour Hersh egy februári blogbejegyzésében azt sugallta, hogy az amerikai haditengerészet búvárai Joe Biden elnök utasítására robbanóanyaggal rongálták meg ezeket a vezetékeket. A Fehér Ház azonban ezeket az állításokat "teljesen hamisnak és teljes kitalációnak", Norvégia pedig "képtelenségnek" minősítette.

Címlapkép forrása: Getty Images