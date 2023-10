Felvételek: Merkavák settenkednek a gázai kerítés mellett, valami nagyon készülődik

Izrael több mint 300 ezer katonát mozgósított, reagálva a Hamász által hétvégén elkövetett terrortámadásokra, többségük a Gázai övezet melletti védőkerítés térségében kezdett el felvonulni.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) nagy mennyiségű páncélozott járművet is a térségbe vezényelt, az éjjel le is kameráztak egy Merkava harckocsit, ahogy elhalad a kerítés mellett.

Israeli Merkava Mk.4 moving outside of the Gaza Strip this evening. pic.twitter.com/brTtb22Wfo