Fotók: megindultak az ukrán állások ellen az orosz horrorpáncélosok, csúnya vége lett

Az orosz és az ukrán haderő egyaránt folyamatosan próbálja improvizált megoldásokkal „feljavítani” a régi, szovjet MT-LB csapatszállítók harcképességét, gyakran szerelnek rá plusz fegyverzeti modulokat, páncélzatot, akár egész lövegtornyokat vagy rakétaindítókat. A megoldások sikeressége finoman szólva is vegyesnek mondható, "Mad Max" kinézetük miatt pedig gyakran hívják ezeket az eszközöket "szörnypáncélosnak" vagy "horrortanknak" (az MT-LB nem tank).

A Donyeck megyében található Novomihalivka térségében támadást hajtott végre az orosz haderő, két átépített MT-LB-t is megpróbáltak felhasználni az offenzívához. Mindkét jármű plusz kiegészítő-páncélzatot kapott a farrészére, a felépítmények alatt talán egy nehézgéppuska vagy gépágyú is megbújik.

Az akció utáni drónfelvételek alapján úgy tűnik: a járművek mellett valami felrobbant (akna vagy tüzérségi gránát), emiatt az MT-LB-k mozgásképtelenné váltak. A legénység hátrahagyta a járműveket, menthetőnek tűnnek.

