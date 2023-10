Megszólalt Netanjahu: Jön a következő szakasz, mindannyian készen állunk

"Jön a következő szakasz" - mondta ma Benjamin Netanjahu miniszterelnök izraeli katonai csapatoknak dél-izraeli látogatása során, miután magyar idő szerint délután 4-kor lejárt a Gázai-övezet északi részének kiürítésére Izrael által adott határidő. A várható szárazföldi inváziót megelőzően folyamatos légicsapások zajlanak a térségben, és nő a humanitárius katasztrófa esélye.

Az izraeli politikai vezető Dél-Izraelben a hivatala által közzétett videóban jelezte a következő szakasz közeledtét, hozzátéve: "Mindannyian készen állunk".

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים. (צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin (Netanyahu) October 14, 2023

Palesztinok ezrei menekülnek még most is a Gázai övezet északi részéből és a menekülttekkel már egyébként is túlzsúfolt kolaépületekbe, otthonokba és déli, ideiglenes óvóhelyekre, miközben izraeli légicsapások sújtják a blokád alatt álló övezetet a várható szárazföldi inváziót megelőzően - számolt be a brit The Guardian.

Az Egyiptom, Izrael és az Egyesült Államok által kötött megállapodás értelmében szombaton engedélyezhetik a külföldi állampolgároknak, hogy elhagyják az enklávét

- közölték magas rangú egyiptomi és amerikai tisztviselők.

Ugyanakkor mintegy 2,3 millió palesztin rekedt a Gázai övezetben, ahol a vérontás és a nyomor ijesztő fokozódásával kell szembenézniük, miután Izrael lezárta a területére vezető összes átkelőt, és Egyiptom is megerősítette határátkelőit, mondván, nem engedi be a menekülteket. További részletek a szombati történésekről:

Címlapkép forrása: Kobi Gideon/GPO via Getty Images