Ömlenek a páncélosok a határra, 1,1 millió ember evakuációját rendelte el Izrael - Híreink Izraelből pénteken

II. Abdalláh al-Husszein jordániai király pénteken óva intette Izraelt minden olyan törekvéstől, amely a palesztinok erőszakos, akár belső menekülésre kényszerítésére irányul, miután Izrael arra utasította a Gázai övezet lakóit, hogy költözzenek át a térség déli részére.

A királyi udvar X-en közzétett közleménye szerint a jordániai király elmondta, hogy a jelenlegi krízisnek nem szabad begyűrűznie a környező országokba.

Jordánia az Egyesült Államok szövetségese, a mostani konfliktus során is engedélyezte az amerikai katonáknak azt, hogy a reptereit használja. Az ország viszonya Izraellel is viszonylag jónak mondható, az Al-Husszein királyi család közel száz éve a jeruzsálemi iszlám és keresztény szent helyek helytartója, ezt a pozíciót Izrael állam létrejötte után is megtartották.

(MTI)