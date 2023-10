Felvételek bizonyítják: ritka, kísérleti páncélost vetett be az ukrán fronton Oroszország

A múlt héten átfogó támadás indult a donyeci Avgyijivka ellen, a 30 ezres települést hatalmas mennyiségű páncélozott járművel rohanták meg az oroszok.

Az akcióban számos harcjármű-kuriózumot felhasználtak az oroszok: a különféle sufnituning MT-LB-k és az első BTR-50-esek mellett nagyon úgy néz ki, az egyik BTR-90 prototípust is az ukránok ellen küldték.

Like I said - are shoveling out the deepest and farthest hangars of Research Institute 38. A BTR-90 has been spotted in action! https://t.co/yocNQ3exHL