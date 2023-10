Ez biztosan fájni fog Kijevnek: az egyik legritkább páncélosát veszítette el a fronton

A közölt felvételek alapján a német gyártmányú műszaki mentőjárművet akkor érte találat, amikor egy elakadt, KMT-7 aknataposó hengerrel felszerelt T-64BV harckocsit igyekezett kimenteni.

A German-made Bergepanzer 3 armored recovery vehicle in service of the Ukrainian military was destroyed by the Russians on the Zaporizhzhia front.This is the first documented loss of this type of vehicle in Ukraine; only three were delivered to Kyiv so far - two by Germany and pic.twitter.com/jW4bZGWNot