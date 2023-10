Megérkezett az első jelentés: itt a súlyos lista az orosz légierő fekete napjáról

A jelentés szerint az ukrán különleges műveleti erők információt szereztek arról, hogy az orosz csapatok jelentős mennyiségű lőszert, harci helikoptert és speciális felszerelést tárolnak a repülőtereken. Ez az információ egyébként nem nagy újdonság, a nyilvános műhold-adatbázisokból is leszűrhető, igaz jelentős időbeli eltolódással:

New satellite imagery shows more than 20 Russian helicopters at the airport in occupied Berdyansk.Russian forces continue to build new revetments and shelters for vehicles and equipment at the site. pic.twitter.com/m7cAH2SxTM