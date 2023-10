Megjöttek az első műholdképek a felrobbant orosz repülőtérről – Nagyon durva veszteségek látszanak rajta

A katonai bázis korábban Ka-52-es és Mi-28-as katonai helikoptereknek adott otthont, a friss műholdfelvételeken pedig jól látható, hogy a repülőtér azon sarkát célozták, ahol a legtöbb forgószárnyas csoportosult.

Az égési nyomokból és az eddig ismert felvételekből most már nagyon nagy eséllyel feltételezhető, hogy Moszkva legalább 6 forgószárnyas repülőgépet elveszített, további kettő pedig úgy tűnik súlyos sérüléseket szenvedett.

Radio Svoboda published first high-res satellite imagery of the aftermath of Ukrainian strikes with ATACMS missiles with cluster warhead on the Russia-controlled Berdyansk Airport on Tuesday night.In accordance with the already known spacing of Russian aviation assets at this https://t.co/GRA0s9hJJz

Ekkora veszteséget 2022. augusztusa óta nem szenvedett el az orosz légierő. Akkor a Szaki légibázist ért csapás során 8-11 darab merevszárnyas repülőgépet veszített Moszkva egyetlen nap leforgása alatt.

Az OSINT-elemzők a felvételek alapján eddig 5 darab megsemmisült Ka-52-es és 4 darab Mi-8-as helikoptert azonosítottak, ugyanakkor ők is hozzáteszik, hogy a típusok megállapításához a szeptember végén készült műholdfelvételeket használták fel:

By comparing Planet Labs imagery taken on 29 September 2023, we can assume with some degree of probability what types of helicopters were lost. Apparently four Mi-8 and five Ka-52 were destroyed in the attack on 17 October 2023. pic.twitter.com/lVJTDSGq2K