Hatalmas rohamra indultak az orosz páncélosok Avgyijivkánál: jönnek az első videók

Az orosz haderő több mint egy hete átfogó támadást indított a Donyeck város melletti Avgyijivka ellen: a 30 ezres települést azért fontos, mert innen tartják tüzérségi tűz alatt a 2014 óta orosz ellenőrzés alatt álló régiót.

Az első támadás nagyon súlyos orosz veszteségekkel zajlott, geolokációval hitelesített felvételek szerint több tucat orosz páncélozott jármű veszett el, aztán napokra megtorpantak a műveletek. Vlagyimir Putyin orosz elnök „aktív védelemről” kezdett el beszélni: nyugati elemzők úgy értékelték, ezzel lényegében kudarcot vallott az Avgyijivka elfoglalásáért tett művelet. Az orosz védelmi minisztériummal jó kapcsolatot ápoló Rybar elemzőház viszont azt írta tegnap: Avgyijivkánál minden a terv szerint halad.

Most úgy néz ki, több napnyi műveleti szünet után újabb támadás indult Avgyijivka térségében.

Nagyon úgy fest, hogy az orosz páncélozott alakulatok rendezték soraikat és ma reggel rohamra indultak. A régi, jó öreg szovjet stílusú manővereket láthatjuk az akcióról készült videókon: a páncélosok zárt sorokban, a nyílt mezőn haladnak előre, miközben az ukrán tüzérség szétszedi őket.

That's the way they do it, they don't know how to do anything else. Avdiivka ... 19.10 ... Day Ten ... to the end of Russians pic.twitter.com/TFpD2MVUvi