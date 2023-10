Fotó: üres lakásokat fosztogattak orosz katonák, akcióba léptek az ukrán partizánok

Rendszeresen felkutatták és kifosztották az üres lakásokat a városban. És ekkor az ellenállás erői a megszállók nyomába eredtek

– írta Ivan Fedorov, a város száműzetésben élő ukrán polgármestere.

Fedorov szerint egy másik napon Aviamisztecska térségében szintén partizánok robbantották fel orosz katonák autóját, amint éppen a zsákmányt pakolták be.

️Exiled mayor: Ukrainian resistance in occupied Melitopol detonates car with looters.Ukrainian partisans in occupied Melitopol blew up a car with Russian occupiers, who regularly robbed empty apartments in the city, Melitopol's exiled Mayor Ivan Fedorov said on Oct. 20. pic.twitter.com/nxtaZlqCF0