Több tízezren tüntettek Londonban a palesztinok mellett

Jelentős rendőri készültség mellett hatalmas tüntetés volt szombaton Londonban a palesztinok mellett. A Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport szervezte demonstráción több tízezren vettek részt, bár szombat estig a rendőrség nem adott ki hivatalos becslést a résztvevők számáról.

Ez volt a harmadik olyan szombat egymás után, amikor tüntetők vonultak a brit főváros utcáira, tiltakozva a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellen. A múlt szombati demonstráción a Scotland Yard becslése szerint százezren vettek részt.

Az izraeli katonai akció előzményeként a Gázát uraló Hamász iszlamista terrorcsopor fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, és a legutóbbi izraeli adatok szerint 229 túszt a Gázai övezetbe hurcoltak.

A szombati londoni tüntetés résztvevői az előző két demonstrációhoz hasonlóan a kormányzati főutcához, a Whitehallhoz vonultak. Innen nyílik a Downing Street, amely a brit miniszterelnökök hivatalának és rezidenciájának nyújt otthont. Egy tüntető itt rátámadt egy rendőrre, akit könnyebb fejsérüléssel vittek kórházba. A gyanúsítottat őrizetbe vették. Egy másik tüntetőt a közelben azzal a gyanúval vettek őrizetbe, hogy rasszista jelszavakat hangoztatott és emberöléssel fenyegetett.

A szombati demonstrációt ezernél több rendőr biztosította. A Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya számos alkalommal felhívta a demonstrációk szervezőinek és résztvevőinek figyelmét arra, hogy a Hamász és az október 7-i terrortámadás nyilvános dicsőítése a brit terrorizmusellenes törvény alapján súlyos bűncselekménynek számít.

A szombati londoni tüntetésen az előzetes hatósági figyelmeztetések ellenére hallható volt a "From the river to the sea, Palestine will be free" (A folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz) jelmondat, amely arra utal, hogy az ezt skandálók szerint a szabad palesztin államot a Jordán folyó és a Földközi-tenger között, vagyis jórészt Izrael területén kell létrehozni.

Suella Braverman brit belügyminiszter már a tüntetéssorozat előtt levelet intézett az angliai és a walesi rendőrkapitányságok parancsnokaihoz, annak megfontolására kérve a rendőri vezetőket, hogy a jelmondat, amely korábbi Izrael-ellenes tüntetéseken is rendszeresen elhangzott, nem tekinthető-e Izrael megsemmisítését célzó, erőszakcselekmények végrehajtására irányuló szándék kifejezésének.

A hivatalos rendőrségi adatok szerint rendkívül meredeken emelkedett az antiszemita és iszlámgyűlölő indíttatású bűncselekmények száma Londonban az izraeli-palesztin konfliktus fellángolása óta. A Scotland Yard közölte, hogy október eleje óta 408 antiszemita incidensről szerzett tudomást. A tavalyi azonos időszakban 28 ilyen jellegű bűncselekményről érkezett bejelentés a brit fővárosban. Az iszlámellenes incidensek száma a tavaly októberi 65-ről az idén 174-re emelkedett. A londoni rendőrség a Hamász támadása óta 75 embert vett őrizetbe gyűlölet vezérelte bűncselekmények gyanújával.

