Folytatódik a küzdelem Avgyijivkánál, visszatértek a Wagner-zsoldosok – Háborús híreink vasárnap

Továbbra is súlyos küzdelmek folynak a Donyeck megyei Avgyijivkánál, ahol az orosz erők súlyos veszteségek árán nyomulnak előre. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szerint a Wagner zsoldoscsoport maradványai az orosz védelmi minisztérium alá tartozó egységekben harcolnak a település közelében. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök fegyverszünetre szólította Oroszország és Ukrajnát, mert szerinte a háború holtpontra jutott.