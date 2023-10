Itt a beismerés: az orosz kritikus infrastruktúrát támadták az ukránok

A krasznodari területen lévő olajfinomító elleni éjszakai támadás az Ukrán Biztonsági Szolgálat különleges művelete

– jelentette az SZBU, vagyis az ukrán titkosszolgálat. A támadás során drónokkal csaptak le az üzem területére, károkat okozva az orosz hadsereg számára kritikus fontosságú repülőgép-üzemanyagot előállító finomítóban.

Vasárnap arról számoltak be orosz milbloggerek, hogy a dél-oroszországi Krasznodar városa melletti olajfinomító több épülete is felrobbant.

Ukraine's security agency SBU struck an oil refinery in the Krasnodar region last night.The Afipsky oil refinery was struck by 2 drones, setting it one fire. The refinery has played an important role in supplying the Russian Army in Ukraine with fuel. pic.twitter.com/mxLdEGxaVD