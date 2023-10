Egészen elképesztő felvétel került elő: ilyen valójában a Gáza alatt húzódó masszív alagútrendszer

Aditya Raj Kaul, az indiai TV9 egyik riportere osztott meg X-oldalán egy orosz RT által készített riportot, melyben részletesen bemutatnak egy Gáza alatt húzódó, Iszlám Dzsihád által kifúrt alagútrendszert.

A riportban az orosz újságíró egy 60 méter mély, kútszerű csatornán ereszkedik le a radikális iszlamisták egyik menedékébe. Egy nagyon jól kiépített, betonozott alagútrendszert láthatunk a képsorokon, láthatólag egy igencsak komplex bunkerrendszerről, nem egyszerű földbevájt alagutakról van szó. Az alagútban fegyveresek mozognak, teljes harci felszerelésben, a csatornák falait „mártírok” képei díszítik.

A végén bemutatják az alagutak építését is: a járatokat egyszerű kéziásóval ássák ki a dzsihadisták. Ilyen eszközökkel alighanem évekbe telt ennek a rendszernek a kiépítése.

As Israel begins targeting Gaza Terror Tunnel Network, Hamas Terror groups gives access to Russia Today journalist to visit the Tunnel Network. This is the RT on ground report from underneath Gaza. This is the Gaza Metro. pic.twitter.com/ei0AYEHwja