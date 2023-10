Hírszerzési jelentés: óriási nyomás alatt az orosz erők, Moszkva bevetette a Jolly Jokerét

A brit védelmi minisztérium kedden is közzétette hírszerzési jelentését.

A jelentés ezúttal Mihail Teplinszkij vezérezredesnek a Dnyepernél harcoló orosz erők élére történő kinevezéséről írt. Ez a hadseregcsoport felelős Herszon megye megszállt területeiért, ideértve a Dnyeper folyó keleti partját.

Az elmúlt hetekben egyre hevesebbé váltak a harcok ezen a területen, Ukrajna ugyanis megpróbálja kiszorítani az orosz csapatokat a Dnyeper keleti partjáról.

Teplinszkij nagy megbecsülésnek örvend az orosz vezérkarban, és ő volt az, aki tavaly novemberben irányította az orosz erőknek a Dnyeper nyugati partjáról történt, sikeresnek mondható tervezett kivonulását.

Az orosz erők számára kiemelt fontosságú cél az ukrán erők Dnyeper menti támadásainak visszaverése, illetve a Herszon megyében megszállt területek megtartása.

Teplinszkij kinevezése azt jelezheti, hogy fokozódik a nyomás a területen lévő orosz erőkre

– írja a brit védelmi minisztérium.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Mihail Teplinszkij kalandos utat járt be az orosz haderőnél. A korábban a csecsen háborút is megjárt parancsnok folyamatosan lépkedett előre a ranglétrán, majd 2015 májusában kinevezték a Déli Katonai Körzet területvédelmi erők vezérkari főnökévé. Az ukrán védelmi minisztérium szerint Teplinszkij jelentős részt vállalt a donyecki és a luhanszki „szeparatisták” támogatásában. 2021-ben vezérezredessé léptették elő.

2022 júniusában a légideszant erők parancsnoka lett, majd pozíciója megingott, miután kritizálta Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnököt.

2023 TAVASZÁN ARRÓL SZÁMOLTAK BE, HOGY TEPLINSZKIJT IS AZ OROSZ HADVEZETÉS ELITJÉVEL KRITIKUS SZUROVIKIN KÖRÉHEZ SOROLJÁK.

Ennek ellenére a veteránok nyomására maradhatott a frontvonalon.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images