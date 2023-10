Szorul a hurok: friss térképen Gázaváros bekerítése

Péntek este jött a bejelentés, hogy megkezdték az izraeli csapatok a bevonulást a Gázai övezetbe. Ahogy erről nemrégiben írtunk, egyáltalán nem lesz sétagalopp a Hamász felszámolása a területen, mivel a terep nem éppen ideális a szárazföldi hadműveletekhez.

Az izraeli hadvezetés szerint minden a terv szerint halad, most friss térkép jelent meg a jelenlegi állással kapcsolatban:

Approximate situation in northern , four day after the beginning of the Israeli ground offensive in the area. #Gaza