Bejelentette Zelenszkij: győzött az ukrán hadsereg egy fontos szektorban, megtört az orosz támadás

Az orosz haderő támadást kísérelt meg Vuhledár térségében, de az ukrán haderő visszaverte az offenzívát és súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek – idézi Volodimir Zelensky elnököt a Sky News.

A katonáink súlyos veszteséget okoztak az ellenségnek: több tucat jármű, sok halott és sebesült”

– jelentette ki az elnök.

Arra is kitért, hogy Avgyijivka térségében még mindig folynak a harcok. Ez azért is érdekes, mert az ukrán elnök pár napja kijelentette, hogy ebben a szektorban is győzött az ukrán haderő.

Vuhledár térségéből egyelőre annyit tudni, hogy tényleg történt valamilyen orosz támadás és ennek tényleg voltak veszteségei. Más információ független forrásból nem elérhető, az első felvételek csak most kezdenek el szivárogni.

Todays morning. The vicinity of Vuhledar. 72nd mechanized brigade pic.twitter.com/OMPinazdLQ — Tysk (@TyskNIP) November 2, 2023

