Tovább tombol a polgárháború Kína határainál – Peking már nagyon ideges

Mianmarban súlyos polgárháború zajlik a kormányerők és a felkelők között, miután a hadsereg puccsal vette át 2021-ben a hatalmat az országban.

Az ellenállók a súlyos harcok ellenére is kitartanak, sőt fontos területeken vontak az ellenőrzésük alá.

2023. 10. 28-án érkezett a beszámoló, hogy a kimagasló fontosságú Csinszhwehaw városát elfoglalták a lázadók.

A kormány, a közigazgatási szervezetek és a biztonsági szervezetek már nincsenek jelen Csinhwehawban

– közölte szerdán Zaw Min Tun mianmari kormányszóvivő, miután többnapi küzdelem után teljesen kiszorultak a városból. A harcokról felvételeket is bemutattak a

