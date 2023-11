Mozgolódnak az ukránok a Dnyeper mentén, felrúgták az atommegállapodást az oroszok – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az orosz katonai vezetést nagy kihívás elé állítják az ukránok hadműveletei Herszon megyében. Az Institute for the Study of War (ISW) l egfrissebb jelentése szerint Moszkva kénytelen lesz máshonnan átcsoportosítani ide alakulatokat, viszont ez máshol gyengíti meg a védelmi képességeket. Oroszország felfüggesztette az orosz atomfegyverek leszereléséről Japánnal kötött együttműködési megállapodást - közölte az MTI az orosz kormány hivatalos internetes oldalának csütörtök éjjeli közleményére hivatkozva. Cikkünk folyamatosan frissül a háború legfrissebb eseményeivel.