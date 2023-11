Videó: tette a dolgát a frontvonalban a Hercules, megmenekült egy ukrán Bradley

A felvételen látható, hogy egy M88A2 műszaki mentőjármű vontat egy ugyancsak amerikai gyártmányú M2A2 Bradley lövészpáncélost. A harcjárműn látható, hogy megsérült a bal oldali lánctalpja, de a mentőjárműnek hála, sikeresen megmenekült, teherautóra rakják, majd vélhetően egy javítóbázisra viszik.

️American armored repair and evacuation vehicle M88A2 Hercules, which is in service with the Armed Forces of Ukraine, evacuator damaged in battles M2A2 Bradley ODS-SA BMP. German tank tractor MAN HX81 is also used for evacuation pic.twitter.com/yFdWlVMP3a