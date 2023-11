ISW: kész vannak a tervek Moszkvában – Ezzel törnék meg az ukránokat?

Nehéz kihívás elé került a moszkvai hadvezetés az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban. Ameddig a keleti fronton folyamatosan fokozzák a nyomást, addig délen az ukránok érnek el sikereket. Egyelőre úgy tűnik, hogy inkább a kezdeményezés növelésére koncentrálnak.

Egyszerre több helyen indíthat támadást az orosz haderő az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt szerint. Az intézet Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnököt idézte, aki korábban elmondta, hogy Bahmut, Avgyijivka és Marijinka irányában is fokozódó orosz nyomást tapasztalnak az ukrán erők.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnok szerint különösen Bahmut környékén növelték a kezdeményezést az oroszok.

Azonban az ISW hozzátette, hogy a hadműveletek nagyon lassú haladást érnek el, és az oroszok számára komoly kihívást jelent a kezdeményezés visszaszerzése.

Eközben az ukrán támadások sem álltak meg, különösen Zaporizzsja és Herszon megyékben érnek el fontos taktikai előrelépéseket. Ez döntés elé állítja Moszkvát: próbáljanak meg a keleti fronton áttörést elérni, vagy inkább védekező egységekkel támogassák a déli frontvonalat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images