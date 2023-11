Olyan haditechnikai eszközt kap Ukrajna, melyet soha nem használt még egyetlen ország sem

A német Rheinmetall szoros kötelékeket alakított ki az ukránokkal az oroszokkal vívott háború alatt. A vállalat egy harckocsi-gyártó üzemet is telepít az országba. A cég egyik járműve a Caracal azonban még nem jelent meg a frontokon, ennek egyetlen oka van: Ukrajna lesz az első állam a világon, ahol üzemeltetni fogják a fejlesztést. Egyelőre csak 5 jármű érkezik Németországból 2023 végén és 2024 elején.

️Ukraine will soon become the first operator of Rheinmetall Caracal air vehiclesThe German company will deliver 5 such machines to Ukraine at the end of 2023 and the beginning of 2024 pic.twitter.com/NKrjEPmPjd