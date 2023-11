Senki sem tudja, hogyan tovább Gázában – Ez a javaslat csak olaj lehet a tűzre

A világ egyelőre csak találgatja, hogy mi lesz pontosan a végkimenetele az izraeli inváziónak a Gázai övezetben. Izraelben már vannak javaslatok, hogy mit kellene tennie Jeruzsálemnek:

Josszi Dagan, az izraeli belpolitika jobbszárnyának egyik befolyásos alakja arra szólította fel a zsidó állam kormányát, hogy építsen telepeket a területre, ezzel mintegy védelmi zónát létrehozva.

A javaslattal azonban komoly belpolitikai vitát generál, sokak szerint ez inkább csak olaj lehet a tűzre. Az elképzelésnek jelentős támogatottsága van az izraeli jobboldalon, viszont az Egyesült Államok szinte bizonyosan nem támogatná ebben Jeruzsálemet. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy elmérgesedik a Kneszet viszonya Izrael a legfontosabb szövetségesével.

The map also does not show settlements as beehives in the . Basically, the Palestinians are fragmented into small clusters. No more land #Israeli