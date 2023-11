Új szintre lépne a renegát atomhatalom – Elrettentő fejlesztésekbe kezdtek a riválisok ellen

Észak-Korea hivatalos központi hírügynöksége szerint sikerrel tesztelték az első és második fokozatú rakétahajtóműveket. Arra nem tért ki a jelentés, hogy a rakétarendszer pontosan mikor készül el. Az országnak már most is vannak közepes hatótávolságú ballisztikus rakétái, amelyekkel képesek lehetnek akár az Egyesült Államok csendes-óceáni bázisát, Guamot is elérni. Ezek a rakéták azonban folyékony üzemanyag meghajtással rendelkeznek, ami jelentősen korlátozza a képességeit.

A beépített szilárd hajtóanyaggal rendelkező rakétákat gyorsabban lehet indításra kész állapotba hozni, és könnyebben mozgathatók és elrejthetők.

Ez nehezebbé teszi az ellenséges hírszerzések számára a rakéták felderítését. Phenjan szerint erre amiatt van szükség, mert az országot egyre komolyabb instabilabb környezet veszi körül.

