Újra bevetették Oroszország egyik legkegyetlenebb fegyverét, nem lett jó vége

Az ukrán csapatok hetek óta támadják a Dnyeper bal partját, Krinki településnél pedig sikerült hídfőállást is kialakítaniuk. Az ukrán tengerészgyalogosok merész akcióinak sikerét még az orosz fél is elismerte.

Az orosz csapatok az ukrán egységek visszaszorítására még az egyik ritka, és kifejezetten kegyetlennek számító TOSz-1A termobárikus rakéta-sorozatvetőjüket is bevetették. A rendszer múlt heti akciója látható az alábbi felvételen:

Place: Date: ~11.11.2023 Coordinates: 46.7340497, 33.0824931 Description: Russian TOS1-a attacked the positions of the Ukrainian Armed Forces in Krynky. id: 12112023.0654️source: #UkraineRussiaWar

A pénteki napon az ukrán erők közzétettek egy videót a Dnyeper bal partján végrehajtott akciójukról, a felvétel első felében látható egy – vélhetően a fentebb látható példány – TOSz-1A megsemmisítése.

Ukrainian forces destroyed several pieces of Russian equipment on the occupied left bank, among them the TOS-1A Solntsepek 'Heavy flamethrower' which Russia actively used to dislodge Ukrainian forces near the bridgeheads. pic.twitter.com/q0U8S9iMLO