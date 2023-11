Újra felrobbanhat a balkáni lőporos hordó? – Titkos orosz tervet tárt fel az ukrán elnök

Az ukrán elnök szerint a közel-keleti eseményeket Oroszország szövetségesével, Iránnal együtt vezényli le.

Ez egy olyan robbanás a Közel-Keleten, amely mögött Oroszország áll szövetségesével, Iránnal együtt. Ebben biztosak vagyunk

– mondta Zelenszkij.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy Moszkva „hosszú távú tervvel” rendelkezik a Balkán destabilizálására.

Figyeljenek a Balkánra. Higgyék el, kapunk információkat: Oroszországnak hosszú távú terve van. A Közel-Kelet, majd a Balkán. Legalábbis ha a világ országai most nem tesznek semmit, újra robbanás lesz ott

– jelentette ki az ukrán elnök.

Oroszország a Balkánon hagyományosan a szerbekkel ápol jó viszonyt, a Balkán jelenlegi két puskaporos hordója pedig éppen a szerbekhez kötődik. Az egyik Koszovó, amelynek függetlenségét Szerbia nem ismeri el, és folyamatos a feszültség a többségi albánok és az észak-koszovói szerbek között. A másik Bosznia-Hercegovina, ahol a Szerb Köztársaság vezetője, a Vlagyimir Putyinhoz közel álló Milorad Dodik az államszövetségből való kilépéssel fenyeget, ami felborítaná az 1995-es daytoni békében elért kényes egyensúlyt.

Zelenszkij szerint Moldovában Oroszország célja, hogy aláássák a jelenlegi Nyugat-barát vezetés helyzetét.

President Zelensky: Russia is trying to start a war in the Balkans. pic.twitter.com/wYg7Ajd2ym