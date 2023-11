Felvételek: kíméletlenül csapott le az ítéletidő Oroszországra

A tárca szerint a vihar a Krasznojarszki területen hétfőn is folytatódik, és a széllökések elérik majd a másodpercenkénti 25 métert, emellett pedig tízfokos hirtelen lehűlés is várható. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az autóbusz- és repülőjáratok késésére lehet számítani.

Az RBK hírportál szerint Krasznojarszkban a Rosszija légitársaság egy Superjet 100-as utasszállítója csak negyedik kísérletre tudott leszállni, miután fél órán át körözött a város felett.

Szibéria több más régiójában, az Altaji területen, az Altaj Köztársaságban, Hakaszföldön, valamint Kemerovo és Omszk megyében is több tízezer fogyasztót érintő fennakadások keletkeztek az áramellátásában a vihar miatt. Az erős szél vezetékeket szakított el és tartóoszlopokat döntött ki.

A Kemerovo megyei Novokuznyeckben, ahol a vihar két ember halálát és további hat sérülését okozta, szükségállapotot vezettek be. A városban 47 lakóház tetőszerkezete sérült meg, több mint kétszáz fa dőlt ki, valamint 30 gépkocsiban és a szociális infrastruktúra 45 létesítményében keletkeztek károk. A széllökések sebessége itt meghaladta a másodpercenkénti 35-38 métert.

A 2014-ben Ukrajnától törvénytelenül elcsatolt Krím félszigeten lévő Kercsben is megszakadt több városrész áramellátása az erős szél miatt. A városban mintegy kéttucatnyi fa dőlt ki.

Kerch right nowI don't remember anything like this in my hometownwell, maybe the bridge will be torn down + ours won't have to put it out of service again the storm was in earnesthuge waves rose high above the embankment, flooding the promenade pic.twitter.com/pKZw8Wt2yv