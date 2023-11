Az Egyesült Államok felfedte Oroszország téli terveit

Austin a twitter.com-on közzétett posztjában azt írta, az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajna sürgős harctéri és hosszútávú védelmi szükségleteit.

I was honored to meet with President in Kyiv today to reaffirm the United States steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraines urgent battlefield needs and long-term defense requirements. @ZelenskyyUa