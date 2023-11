Felbukkantak az ukrán fronton a német harckocsi-legendák – Nem lesz könnyű dolguk

Ukrajna körülbelül 160 Leopard 1A5-ös harckocsit kapott Németországtól, Hollandiától és Dániától. Bár a transzfer már a nyáron elkezdődött és azóta is folyamatosan érkeznek a frissen felújított tankok Ukrajnába, a kijevi hadvezetés eddig nem nagyon alkalmazta még őket a frontvonalon.

Most felvételek jelentek meg egy Leopard 1A5-ösről, a videó állítólag valahol Ukrajna keleti frontvonalaihoz közel készült, de még nem közvetlenül a frontvonalon. A német harckocsi egy sáros út mellett áll, közben esik az eső.

European supplied Leopard 1A5DK MBT in Ukrainian service, somewhere in the east of the country. pic.twitter.com/1fFOR3agst