Meglepően őszinte vallomás jött Zelenszkij belső köréből: így látja most az ukrán elit a háború jövőjét

Milovanov, aki egyszerre a Kyiv School of Economics elnöke is, egy konferencián vett részt, ahol 7 ukrán miniszter és több ukrán gazdasági vezető is megjelent; velük beszélgetve formálta meg az X-en közzétett véleményét az ukrán tanácsadó.

Zelenszkij embere azt állítja: mindenki belátja, hogy a háborúnak nem lesz egyhamar vége, még évekig elhúzódhat.

Kifutott a kezdeti adrenalin-löket. Maraton módba váltottunk”

– írja.

Ezután arra reflektál, hogy mindenki úgy látja, hogy Ukrajna támogatását külföldről ezen országok belpolitikája fogja eldönteni, ezzel kapcsolatosan pedig Kijev nem sokat tud tenni.

„Egyre kevesebb lesz [a külföldi támogatásból]. Hálásak vagyunk azért, amit eddig kaptunk, de egyre inkább magunkra kell hagyatkoznunk”

– írja Milovanov.

Arra is kitér, hogy az ukrán vezetés sokkal jobban törődik az ukrán emberek életével, mint az orosz vezetők az orosz katonákéval, ezért másfajta stratégiai szemlélet mentén kell szervezniük a háborús műveleteket. Ezért Ukrajnának nagy mennyiségű, saját fejlesztésű high-tech katonai eszközre van szüksége.

Az üzleti szféra és a kormány folyamatosan hozza létre az újabb védelmi vállalatokat, védelmi eszközöket és egy olyan ökoszisztémát, ami támogatja őket […]. Ha Ukrajna sorozatgyártásba tudja fordítani az innovációt, gyorsan, győzni fogunk. Ha nem, folytatjuk a harcot, de a háborús ára sokkal magasabb lesz emberéletekben kifejezve”

– zárja gondolatait az ukrán gazdasági szakember.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images