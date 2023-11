Rég nem látott hibát követett el az orosz hadsereg, hajszálon múlt a katasztrófa

A nemrégiben létrehozott orosz 164. különálló gépesített lövészdandár egyik katonája (Szergej Lezsnyev) több fényképet is megosztott egy orosz ellátási pontról Telegramban. Az egyik fényképen látható volt egy útszéli benzinkút is, így a november 15-én feltöltött képekre még aznap érkezett az ukrán válaszcsapás.

The 164th Motorised Rifle Brigade has also been spotted with AMN-590951 and regular trucks, such as KamAZ-5350. pic.twitter.com/pYZJkgdcmb

Szergej Telegram-csatornájáról egyébként kiderül, hogy a katona rendszeresen osztott meg fényképeket a bevetéseiről. Az egyik képen még egy, az egész orosz hadseregben nagy becsben tartott BMPT Terminator is látszik.

132-33. Sth Kreminna.Based on the geolocation of the T-90M in tweet 131, I found where one of the BMPT Terminators in the area was hiding when these pics were taken (released 03/03). Right by the route of the T-90M at 49.038541, 38.221456. Bad OPSEC. @GeoConfirmed